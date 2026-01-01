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    Mașină de spalat pardoseli B 90 R Adv Dose Bp Pack 11613110 | Kärcher

    Mașină de curățat podele Kärcher, model profesional, cu scaun și volan, perii și roți mari pentru manevrare.

    Masina de spalat pardoseli

    B 90 R Adv Dose Bp Pack

    Cod produs: 1.161-311.0