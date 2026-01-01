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    Mașină de spalat pardoseli Karcher B 95 RS 10062002/ | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional, gri, cu volan și perii rotative, utilizat pentru curățarea suprafețelor mari.

    Masina de spalat pardoseli

    B 95 RS

    Cod produs: 1.006-200.2