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    Detergent pentru podele RM 69** 2,5L industrial cleaner 62960580 | Kärcher

    Recipientă neagră cu capac galben, etichetată Kärcher FloorPro Industrial Cleaner RM 69.

    Basic floor cleaner cleaning agents 69

    Cod produs: 6.296-058.0

    FloorPro Industrial Cleaner RM 69 pentru curățarea podelelor și a pardoselilor industriale. Îndepărtează fără efort chiar și cele mai pesistente urme de grăsime, ulei, funingine și minerale.
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