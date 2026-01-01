Trimmer cu lama pentru gazon profesional cu acumulator BCU 260/36 Bp | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Trimmer cu lama pentru gazon profesional cu acumulator
Cod produs: 1.042-503.0
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Numărul de lame
3
Numărul de rotaţii (rpm)
Level 1: 4600 Level 2: 5600
Lama trimmerului
Cuţit
Diametrul cercului de tăiere (cm)
26
Tensiune (V)
36
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 55 max. 70
Greutate fără accesorii (kg)
4.2
Greutate cu ambalaj (kg)
6.9
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1803 x 644 x 364
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
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