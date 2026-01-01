Trimmer cu lama pentru gazon profesional cu acumulator BCU 260/36 Bp | Kärcher

Trimmer-ul nostru alimentat cu acumulator, fără emisii, BCU 260/36 Bp, combină perfect funcționalitatea ridicată și ergonomia superioară pentru utilizator. Aparatul este gata pentru a fi utilizat rapid și poate aborda fără efort cele mai dificile sarcini de cosit, inclusiv creșterea necontrolată a plantelor, iarba dură sau desișurile. Cu mânerul său reglabil individual, cu prindere ergonomică cu două mâini, se așează în mână într-un echilibru perfect și este extrem de ușor de operat, astfel încât să poți lucra fără să obosești. Zgomotul său redus de funcționare înseamnă că poate fi utilizat în zone sensibile la zgomot și, cu accesoriile corespunzătoare, funcționează ca un aparat de tuns gazonul.

Mâner ergonomic pentru două mâini Muncă fără efort pe perioade lungi de timp. Distribuție optimă, echilibrată a greutății, astfel încât să poți lucra fără să obosești. Ham de susținere pe ambii umeri Confortabilă de utilizat, în special pentru perioade lungi de timp. Distribuția sarcinii pe o suprafață mai mare reduce tensiunea. Turatie variabila Poate fi adaptat utilizării în anumite scopuri. Autonomie extinsă. Perie cu lamă de tăiere Lamă durabilă, de înaltă performanţă, realizată din oţel călit. Cap robust de tuns Poate fi folosit ca o mașină pentru tuns gazonul cu accesorii separate (cap de tuns și element de protecție). Motor fără perii Efort minim de întreținere și durată lungă de viață. Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată. Gata pentru utilizare imediată mulțumită tehnologiei litiu-ion Pornește la apăsarea unui buton. Independentă, sigură și fără cabluri. Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități. Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului. Fara emisii de substante periculoase sau CO2 Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului. Vibratii semnificativ reduse comparativ cu masinile cu motoare termice Muncă fără efort pe perioade lungi de timp. Protejează sănătatea utilizatorului.