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    Trimmer cu lama pentru gazon profesional cu acumulator BCU 260/36 Bp | Kärcher

    Trimmer de iarbă Kärcher cu mâner ergonomic și motor electric, pe fundal alb.

    Trimmer cu lama pentru gazon profesional cu acumulator

    BCU 260/36 Bp

    Cod produs: 1.042-503.0

    • Motor fără perii
    • Mâner ergonomic pentru două mâini