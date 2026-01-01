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    Maşina de curăţat scări şi scări rulante BD 17/5 C 17371050 | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional cu perie rotativă roșie și buton de control galben pe carcasa gri.

    Masina de curatat scari

    BD 17/5 C

    Cod produs: 1.737-105.0