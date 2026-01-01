Masina de spalat pardoseli BD 35/15 C Classic Pack | Kärcher

Datorită dimensiunilor compacte și caracteristicilor remarcabile ale BD 35/15 C, oferă flexibilitate excepțională, ușurință în utilizare și capacități eficiente de curățare. Acesta este echipat cu un cap de perie de 35 cm, BD 35/15 C oferă o eficiență de curățare și o manevrabilitate remarcabile. Proiectat special pentru spații mici, BD 35/15 C este perfect pentru navigarea prin colțuri înguste și zone mobilate aglomerate. Cu o înălțime de 68 cm, se potrivește sub majoritatea meselor și mobilierului. O altă caracteristică convenabilă a modelului BD 35/15 C este încărcătorul de baterie încorporat. Acest lucru permite operatorului să încarce mașina în orice locație. Mașina de frecat compactă BD 35/15 C este proiectată pentru durabilitate și fiabilitate. Designul robust și componentele de înaltă calitate asigură o durată lungă de viață chiar și în medii solicitante. Designul ușor accesibil facilitează, de asemenea, lucrările de întreținere și curățare de rutină, astfel încât acestea să poată fi efectuate rapid și ușor.

Încărcător încorporat Încărcător pentru o gamă largă de tensiuni pentru încărcare convenabilă oriunde Compatibil cu o gamă largă de tensiuni Dimensiuni compacte. Manevrabilitate bună Ușor de îndepărtat de la perete Manevrare ușoară Aspirare optima De asemenea, racleta absoarbe în mod fiabil apa din colțurile strânse. Usucă pardoseala imediat Ghidon rabatabil și ajustabil Design compact, economisește mai mult spațiu în timpul depozitării Ușor de transportat, se potrivește în majoritatea mașinilor Reglabil ergonomic pentru diferite înălțimi ale operatorului. Debit de apă reglabil Debit maxim de apă de 1 l/min Reglabil în funcție de tipul de podea și de murdărie Cap de perie ușor accesibil Nu sunt necesare unelte pentru a îndepărta peria Întreținere ușoară după utilizare Rezervor de apă murdară detașabil Întreţinere simplă mod eco!eficiență Consum redus de energie Nivel redus de zgomot Extinde timpul de lucru cu până la 25% Îmbunătățirea alimentării cu apă În conformitate cu standardul UE Distribuția mai uniformă a apei îmbunătățește performanța de curățare Afișaj Afișarea codurilor de eroare și a stării, facilitează întreținerea