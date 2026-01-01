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    Masina de spalat pardoseli BD 35/15 C Classic Pack | Kärcher

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    Aspirator Kärcher pentru podele, cu design compact, roți și mâner ajustabil, pe fundal alb.

    Masina de spalat pardoseli

    BD 35/15 C Classic Pack

    Cod produs: 1.783-442.0

    Mașina de frecat BD 35/15 C Classic este soluția perfectă pentru spațiile mici. Manevrabilitatea remarcabilă și compactitatea fac curățarea ușoară. Are încărcător de baterii încorporat.