Masina de spalat pardoseli BD 35/15 C Classic Pack | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Cod produs: 1.783-442.0Mașina de frecat BD 35/15 C Classic este soluția perfectă pentru spațiile mici. Manevrabilitatea remarcabilă și compactitatea fac curățarea ușoară. Are încărcător de baterii încorporat.
Angrenaj
Baterie
Lățime de lucru perii (mm)
350
Lățime de lucru, aspirare (mm)
470
Rezervor apă curată / reciclată (l)
max. 15 max. 15
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
1400
Randament practic pe suprafață (m²/h)
700
Tipul bateriei
fara intretinere
Baterie (V / Ah)
12 / 38
Durata de funcționare a bateriei (h)
2
Timp de încărcare a bateriei (h)
10
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Viteza periilor (rpm)
180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
25
Consumul de apă (l/min)
0.95
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
54
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
830 x 500 x 680
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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