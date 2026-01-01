Compactă, ușor de manevrat și silențioasă: acestea sunt caracteristicile remarcabile ale mașinii de spălat pardoseli de la BD 43/25 C cu tehnologie disc, lățime de lucru de 43 cm și volumul rezervorului de 25 litri. Această mașină este ideală pentru zone mici și foarte aglomerate și oferă o vedere clară asupra zonei care urmează să fie curățată. Cu sistemul de operare EASY și elementele de comandă galbene este ușor de utilizat chiar și de către operatori neinstruiți. Mașina este, de asemenea, ușor de curățat. Vă recomandăm această mașină pentru o curățare eficientă a suprafețelor de până la 1700 m². Lamele drepte sau curbe sunt disponibile și pot fi comandate separat.

Elemente de control robuste si durabile Conceput pentru uz zilnic Aparat robust, rezistent, de incredere Operare usoara datorita panoului EASY- Operation Simboluri intuitive si panou de control simplu Supapă electromagnetică pentru oprirea automată a apei după eliberarea declanșatorului automat. Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit. Aparat mic, compact Foarte manevrabilă și ușor de utilizat. Vedere buna a suprafetelor ce urmeaza a fi curatate. Compartiment mare pentru toate tipurile de acumulatori Compartiment al acumulatorului usor accesibil pentru inlocuire Potrivit si pentru lucru in multe schimburi Sistem Home Base Dotari pentru atasarea carligelor, recipientelor, mop-ului, etc Ustensile suplimentare de curatare pot fi transportate pe aparat Model de baza accesibil in clasa 25-35 litri Excelent raport pret-randament Redus la cele mai importante caracteristici. Elemente de control galbene, foarte vizibile Elemente de control galbene simplifica utilizarea reduce timpul de invatare Razuitori drepti sau curbati Permite reglarea optimă în funcție de starea predominantă a podelei.