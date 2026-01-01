Mașina de spălat pardoseli pe acumulatori BD 43/25 C Bp Pack, cu acționare prin împingere și tehnologie pe disc, are o lățime de lucru de 43 cm și un rezervor de 25 litri. Aceste caracteristici o fac ideală pentru curățarea profundă și de întreținere, într-un mod economic, pe suprafețe de până la 900 m². Datorită manevrabilității excelente, este perfectă pentru zone aglomerate. Raclete drepte sau curbate sunt disponibile opțional, pentru a adapta mașina la condițiile specifice ale pardoselii. Funcționează cu un acumulator de 24 V, 76 Ah, iar un încărcător suplimentar este inclus. Sistemul EASY Operation, cu elemente de control galbene, asigură o utilizare simplă și un timp de instruire minim. În plus, curățarea și întreținerea mașinii sunt de asemenea foarte ușoare.

Elemente de control robuste si durabile Conceput pentru uz zilnic Aparat robust, rezistent, de incredere Operare usoara datorita panoului EASY- Operation Simboluri intuitive si panou de control simplu Supapă electromagnetică pentru oprirea automată a apei după eliberarea declanșatorului automat. Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit. Aparat mic, compact Foarte manevrabilă și ușor de utilizat. Vedere foarte bună a suprafeței care trebuie curățată. Compartiment mare pentru toate tipurile de acumulatori Compartiment al acumulatorului usor accesibil pentru inlocuire Potrivit si pentru lucru in multe schimburi Sistem comod Home Base Dotari pentru atasarea carligelor, recipientelor, mop-ului, etc Ustensile suplimentare de curatare pot fi transportate pe aparat Model de baza accesibil in clasa 25-35 litri Excelent raport pret-randament Redus la cele mai importante caracteristici. Elemente de control galbene, foarte vizibile Incarcare usoara la orice priza standard Alimentat autonom fara posibilitatea impiedicarii.