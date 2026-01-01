Aparatul de spălat pardoseli BD 43/35 C Ep, alimentat la rețea (230 V / 50 Hz) și echipat cu tehnologie pe disc, nu permite funcționarea pe baterie, ceea ce îl face o soluție foarte economică. Aparatul beneficiază de un nivel tehnic ridicat: are o lățime de lucru de 43 cm, un rezervor de 35 litri, racletă în formă de V de 900 mm și este extrem de ușor de utilizat datorită sistemului EASY Operation, cu butoane galbene bine evidențiate. De asemenea, este foarte silențios, iar curățarea devine o activitate simplă. BD 43/35 C Ep este ideal pentru spații mai mici și încăperi aglomerate, cu o suprafață de până la 900 m². Dimensiunile sale compacte oferă o vizibilitate excelentă asupra zonei de lucru.

Elemente de control robuste si durabile Conceput pentru uz zilnic Aparat robust, rezistent, de incredere Operare usoara datorita panoului EASY- Operation Simboluri intuitive si panou de control simplu Etape scurte de acomodare Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit. Aparat mic, compact Aparat foarte usor manevrabil Vedere buna a suprafetelor ce urmeaza a fi curatate. Recipient de capacitate mare pentru intervale lungi de utilizare Capacitate mare a recipientului pentru perioade lungi delucru fara intrerupere Pentru curatare foarte eficienta si economica Sistem Home Base Dotari pentru atasarea carligelor, recipientelor, mop-ului, etc Ustensile suplimentare de curatare pot fi transportate pe aparat Model de baza accesibil in clasa 25-35 litri Excelent raport pret-randament Redus la cele mai importante caracteristici. Elemente de control galbene, foarte vizibile Elemente de control galbene simplifica utilizarea reduce timpul de invatare Aparat alimentat la retea Greutate mica costuri initiale mici Potrivit atat pentru utilizare ocazionala cat si continua