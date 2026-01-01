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    Aspirator Kärcher profesional gri, cu volan și roți, destinat curățării suprafețelor mari.

    Masina de spalat pardoseli

    BD 50/40 RS Bp Pack

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.533-171.0

    Mașina de spălat pardoseli step-on are o lățime de lucru de 51 cm și o capacitate a rezervorului de 40 litri. Combină manevrabilitatea mașinilor walk-behind cu viteza celor cu post de conducere.
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