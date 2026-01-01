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Țară: România
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Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.533-171.0Mașina de spălat pardoseli step-on are o lățime de lucru de 51 cm și o capacitate a rezervorului de 40 litri. Combină manevrabilitatea mașinilor walk-behind cu viteza celor cu post de conducere.
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm)
510
Lățime de lucru, aspirare (mm)
691
Rezervor apă curată / reciclată (l)
40 40
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
2200
Randament practic pe suprafață (m²/h)
2000
Tipul bateriei
fara intretinere
Baterie (V / Ah)
36 / 76
Durata de funcționare a bateriei (h)
2.5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V / Hz)
230 / 50 - 60
Viteza periilor (rpm)
180
Presiunea de contact a periilor (g/cm² / kg)
20 / 26
Consumul de apă (l/min)
1.5
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
60
Puterea motorului (W)
1080
Greutate totală admisă (kg)
330
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1118 x 691 x 1316
Set de livrare
Echipamente
Informații produs