Cu BD 50/50 C Bp Pack Classic aveţi întotdeauna o vedere optimă asupra zonei care trebuie curăţată. Dimensiunile reduse ale acestei mașini compacte de spălat pardoseli acționată cu acumulatori, cu o tehnologie sofisticată a discurilor, se ocupă de acest lucru. Pe lângă impagine bună de ansamblu, operarea prin intermediul panoului EASY Operation de la Kärcher este simplă. Opțiunile și funcțiile de configurare și reglaj ale mașinii sunt, de asemenea, reduse la acelea care sunt cele mai importante, astfel încât perioadele lungi de familiarizare nu sunt necesare. Recomandăm BD 50/50 C Bp Pack Classic pentru utilizarea în supermarketuri, hoteluri sau unități de îngrijire.

Echipat cu supapă electromagnetică și roți de transport pentru confort maxim Supapă electromagnetică pentru oprirea automată a apei după eliberarea declanșatorului automat. Rola pliabilă de transport face posibilă metoda comodă în două etape. Rola pliabilă de transport ușurează considerabil transportul mașinii. Operare usoara datorita panoului EASY- Operation Simboluri intuitive si panou de control simplu Etape scurte de acomodare Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit. Model de bază, la un preț accesibil Excelent raport pret-randament Redus la cele mai importante funcții. Volum mare al rezervorului cu dimensiuni compacte Extrem de manevrabil. Oferă o perspectivă bună asupra suprafeței de curățat. Compartiment mare pentru toate tipurile de acumulatori Compartiment ușor accesibil pentru acumulatori pentru înlocuirea acumulatorului. Potrivit si pentru lucru in multe schimburi Sistem Home Base Opțiuni pentru fixarea altor accesorii, piese sau echipamente. Ustensile suplimentare de curatare pot fi transportate pe aparat Panou EASY de operare Operare cu 1 comutator. Foarte ușor de utilizat Atribuirea simplă a funcțiilor cu elemente de operare de culoare galbenă Timp scurt de învățare, chiar și pentru personalul neinstruit. Elemente de comandă robuste și rezistente Potrivită pentru utilizarea zilnică. Extrem de durabilă.