Mașina de spălat pardoseli compactă BD 50/55 C Classic Bp Pack reprezintă un amestec inteligent și de succes de componente de înaltă calitate și o reducere deliberată la elementele esențiale. De exemplu, capul periei, care poate fi ridicat pentru un transport ușor, este fabricat din aluminiu turnat sub presiune. Acesta este coborât sau ridicat manual, în timp ce pornirea și oprirea motorului periei și a turbinei de aspirație sunt controlate cu ușurință printr-o pârghie centrală de operare. Acest concept simplu de operare este păstrat în mod constant și face posibilă curățarea podelei cu mașina, pentru utilizatorii fără cunoștințe anterioare. Designul foarte compact cu lățimea de lucru de 51 cm și două rezervoare de 55 de litri permite o vedere de ansamblu și o manevrabilitate optimă în același timp, inclusiv în condiții spațiale critice. Datorită capului de periere cu disc foarte silențios, BD 50/55 C Classic Bp Pack este, de asemenea, ideal pentru aplicații de curățare în zone sensibile la zgomot. Bateria AGM fără întreținere, cu o capacitate de 115 Ah, permite durate de până la 3 ore.

Design compact şi robust Mașină foarte versatilă, ușor de manevrat, care oferă o vedere de ansamblu bună. Reduce riscul deteriorării mașinii sau a echipamentului. Cap de perie ridicabil din aluminiu Material de înaltă calitate pentru o durată lungă de viață. Design extrem de robust. Conceptul de operare extrem de simplu Toate funcțiile mașinii pot fi operate cu ajutorul comutatoarelor și butoanelor. Concept simplu, cu simboluri autoexplicative și un panou de control clar dispus. Perioadă de formare foarte scurtă Baterie și încărcător de baterie incluse Sistem convenabil cu patru roți Ideal pentru aplicații lungi, fără oboseală. Mărește ușurința în utilizare și reduce efortul fizic considerabil. Șasiu standard robust Reduce efortul și costurile de întreținere. Crește fiabilitatea. Design unic al sistemului de aspirație Mărește ușurința de utilizare. Reduce zgomotul de operare Sistem separat de rezervor de apă murdară Curățare foarte ușoară. Crește igiena. Capac de apa proaspata cu dozare de agent de curatare Pentru dozarea convenabilă și precisă a agenților de curățare. Reduce consumul de agent de curățare și costurile. Suport practic Home Base Pentru transportul diverselor piese accesorii. Ustensilele pentru curățarea manuală sunt întotdeauna la îndemână.