Masina de spalat pardoseliBD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.127-075.0
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor cu perii
Lățime de lucru perii (mm)
510
Lățime de lucru, aspirare (mm)
900
Rezervor apă curată / reciclată (l)
55 55
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
2550
Randament practic pe suprafață (m²/h)
1530
Tipul bateriei
fara intretinere
Baterie (V / Ah)
24 / 76
Durata de funcționare a bateriei (h)
2
Viteza periilor (rpm)
180
Presiunea de contact a periilor (kg)
27
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
65.2
Greutate totală admisă (kg)
240
Greutate fără accesorii (kg)
137
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1328 x 610 x 1073
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
Domenii de utilizare