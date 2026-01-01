Masina de spalat pardoseliBD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah | Kärcher

Mașina de spălat pardoseli BD 50/55 C Classic Bp Pack 80 Ah este confortabil de utilizat datorită conceptului său de operare foarte simplu și fără programe. Capul de periere și racleta sunt ridicate și coborâte manual, turbina pornește în același timp. Motorul periei pornește automat și apa este aspirată de îndată ce capul este coborât și maneta de operare este apăsată. Alte avantaje includ: capul de perie cu disc silențios, care este ideal pentru curățarea în timpul zilei, mașina compactă pentru o bună vedere de ansamblu și manevrabilitate, precum și bateria AGM, fără întreținere, cu 80 Ah pentru o durată de funcționare de până la 2 ore.

Design compact şi robust Mașină extrem de versatilă, ușor de manevrat, care oferă o vedere bună de ansamblu. Reduce riscul deteriorării mașinii sau a echipamentului. Cap de perie ridicabil din aluminiu Material de înaltă calitate pentru o durată lungă de viață. Design extrem de robust. Conceptul de operare extrem de simplu Toate funcțiile mașinii pot fi operate cu ajutorul comutatoarelor selector Easy Operation Perioadă de formare foarte scurtă Baterie și încărcător de baterie incluse Nu necesită întreținere și este sigur: Capacitate mare de 80 Ah pentru o durată de funcționare foarte lungă. Sistem convenabil cu patru roți Ideal pentru aplicații lungi, fără oboseală. Mărește ușurința în utilizare și reduce efortul fizic considerabil. Șasiu standard robust Reduce efortul și costurile de întreținere. Crește fiabilitatea. Design unic al sistemului de aspirație Mărește ușurința de utilizare. Reduce zgomotul de operare Sistem separat de rezervor de apă murdară Curățare foarte ușoară. Crește igiena. Capac de apa proaspata cu dozare de agent de curatare Pentru dozarea convenabilă și precisă a agenților de curățare. Reduce consumul de agent de curățare și costurile. Suport practic Home Base Pentru transportul diverselor piese accesorii. Ustensilele pentru curățarea manuală sunt întotdeauna la îndemână.