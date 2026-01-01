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    Masina de spalat pardoseliBD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional gri, cu roți și mâner galben, pe fundal alb.

    Masina de spalat pardoseli

    BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.127-075.0

    • Mașină extrem de compactă și manevrabilă
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