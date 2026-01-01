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    Masina de spalat pardoseli BD 50/55 W Classic Pack 80Ah | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional gri, cu perie rotativă și mâner galben.

    Masina de spalat pardoseli

    BD 50/55 W Classic Pack 80Ah

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.127-062.0

    • Brush head and squeegee made from robust aluminium
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