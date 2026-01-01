Mașina de spălat pardoseli BD 50/60 C Ep Classic oferă performanțe maxime de curățare cu echipare minimă. Caracteristicile mașinii au fost reduse la cele mai importante setări și funcții pentru o utilizare eficientă. Sistemul EASY-Operation face mașina foarte ușor de manevrat. Această mașină compactă este foarte manevrabilă și oferă operatorului o vedere clară asupra zonei de curățat. În plus, aceasta mașină cu tehnologie disc este de asemenea foarte accesibilă din punct de vedere al costului. BD 50/60 C Ep Classic este ideal atât pentru utilizare ocazională, cât și continuă.

Model de bază, la un preț accesibil Excelent raport pret-randament Redus la cele mai importante funcții. Volum mare al rezervorului cu dimensiuni compacte Extrem de manevrabil. Oferă o perspectivă bună asupra suprafeței de curățat. Lăţime mare de lucru Cap de frecare cu perie disc integrat, cu perie de 51 de centimetri/ 20 de țoli. Curățare foarte eficientă a suprafețelor de dimensiuni medii. Funcţionare la priză (230 V, 50 Hz) Greutate redusă. Potrivită atât pentru utilizare ocazională, cât și pentru utilizare continuă. Sistem Home Base Alte accesorii, piese sau echipamente, pot fi atașate. Ustensile suplimentare de curatare pot fi transportate pe aparat Panou EASY de operare Operare cu 1 comutator. Foarte ușor de utilizat Atribuirea ușoară a funcțiilor mulțumită elementelor galbene de comandă Timp scurt de învățare, chiar și pentru personalul neinstruit. Elemente de comandă robuste și rezistente Potrivită pentru utilizarea zilnică.