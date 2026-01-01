Datorita formei sale inguste si designului compact mașina de spălat pardoseli cu post de conducere functionand pe acumulatori BD 50/70 R Bp Pack cu perie disc este foarte usor de manevrat si transportat, de exemplu in lifturi. Aceasta face ca modelul de baza, dotat cu puternicul acumulator 105Ah, ca o alternativa serioasa la modelele tip walk-behind ( acumulator si incarcator incluse). Utilizarea usoara folosind codul de culori pentru elementele de control este impresionanta. La fel este si numarul mare de dotari inteligente. Ca atare, Home Base pentru transportul ustensilelor manuale de curatare poate fi echipata cu carlige. Alte optiuni disponibile includ un suport al cosului de gunoi si un mop de prematurare.

Operare simplă Simboluri intuitive si panou de control simplu Etape scurte de acomodare Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit. Tehnologie cu perie disc Model robust ce are integrat capul cu perie disc Randament mare pe suprafata datorita latimii mari de lucru Schimbarea periei cu ajutorul pedalei de ejectare Design compact, alungit Aparat foarte usor manevrabil Vedere larga a suprafetelor de curatat. Usor de transportat. Accesorii optionale: mop pre-stergere Aduna murdaria uscata, ajutand astfel la curatare Ajută la prevenirea blocajelor în canalul de aspirare. Acumulatori litiu-ion disponibili opţional Economie de timp: poate fi încărcat complet în două ore, în funcție de încărcătorul pentru acumulator. Poate fi încărcat parțial și între două încărcări complete. Durata de viață este de câteva ori mai lungă decât în cazul acumulatorilor cu plumb și acid sau a acumulatorilor cu gel. În loc de 80% obișnuit furnizat de acumulatorii convenționali, acesta poate utiliza întreaga capacitate a acumulatorului.