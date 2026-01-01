Masina de spalat pardoseliBD 50/70 R Classic Anniversary Edition | Kärcher

Aniversarea a 90 de ani Kärcher: mașina de frecat-aspirat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition în negru. Operarea ultra-simplă, folosind elemente de control special codificate colorat, este una dintre caracteristicile remarcabile ale autolavantei noastre cu perii BD 50/70 R Classic cu baterii. Construcția sa compactă și îngustă o face mai ușor de manevrat și transportat, oferindu-i un grad ridicat de manevrabilitate și agilitate. Acest lucru face ca mașina din clasa de 70 de litri să fie o alternativă viabilă la mașinile cu mers pe jos. Designul este completat de detalii utile, cum ar fi Home Base – cu cârlige pentru transportul echipamentelor de curățare manuală, sau suportul opțional pentru un sac de gunoi și o mopul. Scopul livrării ediției aniversare include, de asemenea, șase recipiente de 2,5 litri de detergent CA 50 C.

Operare simplă Simboluri intuitive si panou de control simplu Etape scurte de acomodare Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit. Tehnologie cu perie disc Model robust ce are integrat capul cu perie disc Randament mare pe suprafata datorita latimii mari de lucru Schimbarea periei cu ajutorul pedalei de ejectare Design compact, alungit Aparat foarte usor manevrabil Vedere larga a suprafetelor de curatat. Usor de transportat. Accesorii optionale: mop pre-stergere Aduna murdaria uscata, ajutand astfel la curatare Ajuta la prevenirea blocarii canalului de aspirare