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    Masina de spalat pardoseliBD 50/70 R Classic Anniversary Edition | Kärcher

    Mașină de curățat podele Kärcher cu șase recipiente de detergent verde, pe fundal alb.

    Masina de spalat pardoseli

    BD 50/70 R Classic Anniversary Edition

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.161-083.0

    • Rezervoare pentru apă curată/murdară: 70 l, cap cu perie-disc de 51 cm, viteză 6 km/h
    • Foarte compact și manevrabil, foarte ușor de utilizat, încărcător extern