Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.161-081.0
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm)
510
Lățime de lucru, aspirare (mm)
850
Rezervor apă curată / reciclată (l)
70 75
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
2805
Randament practic pe suprafață (m²/h)
2000
Tipul bateriei
Li-Ion
Baterie (V / Ah)
25.6 / 90
Durata de funcționare a bateriei (h)
2
Timp de încărcare a bateriei (h)
8
Viteza periilor (rpm)
180
Presiunea de contact a periilor (g/cm² / kg)
13 / 20
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
1650
Consumul de apă (l/min)
2.3
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
67
Puterea motorului (W)
1400
Greutate totală admisă (kg)
345
Greutate fără accesorii (kg)
112
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1310 x 590 x 1060
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs