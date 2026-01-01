Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li | Kärcher

BD 50/70 R Classic Bp este mașina de spălat pardoseli cu baterii, care impresionează printr-un raport preț-performanță foarte bun, performanțe bune de curățare și o manevrare foarte ușoară. Datorită designului său compact, este o alternativă serioasă la o mașină condusa manual, fără ca utilizatorul să fie nevoit să renunțe la confort. Elementele de operare codificate în culori asigură o funcționare deosebit de simplă, iar bateria litiu-ion puternică și de lungă durată, cu o capacitate de 80 Ah, cu opțiunea sa de încărcare rapidă și intermediară, asigură disponibilitatea maximă a mașinii. mașina de baza standard poate fi echipată cu cârlige pentru transportul ustensilelor de curățare, precum și echipamente suplimentare opționale, cum ar fi suportul pentru coșul de gunoi sau pentru mop, completează conceptul simplu, dar eficient al BD 50/70 R Classic Bp.

Operare simplă Simboluri intuitive si panou de control simplu Etape scurte de acomodare Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit. Baterie litiu-ion de lungă durată Timpi lungi de funcționare și productivitate ridicată datorită încărcării rapide și intermediare. Sistem de baterii fără întreținere fără necesitatea reumplerii cu apă. Tehnologie cu perie disc Model robust ce are integrat capul cu perie disc Randament mare pe suprafata datorita latimii mari de lucru Schimbarea periei cu ajutorul pedalei de ejectare Design compact, alungit Aparat foarte usor manevrabil Vedere larga a suprafetelor de curatat. Usor de transportat. Accesorii optionale: mop pre-stergere Aduna murdaria uscata, ajutand astfel la curatare Ajută la prevenirea blocajelor în canalul de aspirare.