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    Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional, model cu scaun, gri, cu roți și perii rotative, utilizat pentru curățarea suprafețelor mari.

    Masina de spalat pardoseli

    BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.161-082.0

    • Rezervoare pentru apă curată/murdară: 70 l, cap cu perie-disc de 51 cm, viteză 6 km/h
    • Baterie litiu-ion de 90 Ah, durată lungă de viață, timp de funcționare până la 2,25 h, performanță maximă 2800 m²/h
    • Foarte compactă și manevrabilă, foarte ușor de utilizat, încărcător rapid extern
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