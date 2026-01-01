Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC | Kärcher

Datorită designului său compact mașina de spălat pardoseli BD 50/70 R Classic oferă un grad ridicat de agilitate și manevrabilitate și, prin urmare, este, de asemenea, foarte ușor de transportat. Echipată cu o baterie litiu-ion puternică și de lungă durată, cu o capacitate de 80 Ah, care poate fi reîncărcată în orice moment, precum și cu un volum al rezervorului de 70 de litri, sunt posibile aplicații extinse pentru curățarea podelei. În plus, BD 50/70 R Classic permite instalarea multor accesorii utile și opționale ale echipamentului, cum ar fi cârlige pentru transportul ustensilelor de curățare manuală, mop sau suport pentru coșul de gunoi.

Operare simplă Simboluri intuitive si panou de control simplu Etape scurte de acomodare Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit. Baterie litiu-ion de lungă durată Timpi lungi de funcționare și productivitate ridicată datorită încărcării rapide și intermediare. Sistem de baterii fără întreținere fără necesitatea reumplerii cu apă. Tehnologie cu perie disc Model robust ce are integrat capul cu perie disc Randament mare pe suprafata datorita latimii mari de lucru Schimbarea periei cu ajutorul pedalei de ejectare Design compact, alungit Aparat foarte usor manevrabil Vedere larga a suprafetelor de curatat. Usor de transportat. Accesorii optionale: mop pre-stergere Aduna murdaria uscata, ajutand astfel la curatare Ajută la prevenirea blocajelor în canalul de aspirare.