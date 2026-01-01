În ciuda volumului mare al rezervorului de 75 de litri, maşina de spălat pardoseli condusă manual, alimentată cu acumulatori, BD 70/75 W Bp Pack Classic este surprinzător de compactă şi de manevrabilă. Acest lucru face ca mașina versatilă și robustă să fie potrivită pentru o mare varietate de aplicații de curățare. De asemenea, acumulatorul AGM integrat, de 170 Ah, fără întreţinere, îți permite să cureţi cu uşurinţă mai mult timp. Este extrem de ușor de utilizat și de întreținut și are caracteristici de înaltă calitate ale echipamentelor, cum ar fi cap de frecare cu două perii disc, racleta de aluminiu și multe alte caracteristici utile.

Capul de frecare și racleta sunt fabricate din aluminiu durabil Concept robust al mașinii pentru condiții dure de lucru cu număr minim de defecțiuni. Concepută inclusiv pentru aplicații în condiții dure. Conceptul de operare extrem de simplu Toate funcțiile mașinii pot fi operate cu ajutorul comutatoarelor și butoanelor. Comenzi codificate pe culori pentru operare ușoară și timpi de învățare scurți. Design compact şi robust Mașină foarte versatilă, ușor de manevrat, care oferă o vedere de ansamblu bună. Reduce riscul deteriorării mașinii sau a echipamentului. Presiunea de contact a periei poate fi reglată în funcție de necesități Presiunea de contact poate fi mărită de la 30 la 50 de kilograme în funcție de necesități. Presiune de contact mai mică atunci când există doar puțină murdărie sau dacă podeaua este delicată. Presiune de contact ridicată pentru îndepărtarea murdăriei persistente sau a stratului de acoperire. Acumulator AGM 170 Ah fără întreţinere şi încărcător extern de acumulatror incluse în standard Tehnologie simplă a acumulatorului pentru utilizare într-o gamă largă de situații. Permite perioade îndelungate de lucru. Crește eficiența și productivitatea.