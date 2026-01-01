Concept simplu, uşor de utilizat, cu întreținere facilă: mașina de spălat pardoseli condusă manual, alimentată cu acumulatori BD 70/75 W Classic Bp este extrem de uşor de utilizat şi oferă performanţe excelente de curăţare mulțumită capului de frecare cu două perii disc, cu presiune reglabilă de contact a periei şi racletă din aluminiu. Mașina robustă, extrem de compactă este, de asemenea, extrem de manevrabilă și versatilă. Volumul rezervorului de 75 de litri asigură fără efort și timpi lungi de funcţionare.

Capul de frecare și racleta sunt fabricate din aluminiu durabil Concept robust al mașinii pentru condiții dure de lucru cu număr minim de defecțiuni. Concepută inclusiv pentru aplicații în condiții dure. Conceptul de operare extrem de simplu Toate funcțiile mașinii pot fi operate cu ajutorul comutatoarelor și butoanelor. Comenzi codificate pe culori pentru operare ușoară și timpi de învățare scurți. Design compact şi robust Mașină foarte versatilă, ușor de manevrat, care oferă o vedere de ansamblu bună. Reduce riscul deteriorării mașinii sau a echipamentului. Presiunea de contact a periei poate fi reglată în funcție de necesități Presiunea de contact poate fi mărită de la 30 la 50 de kilograme în funcție de necesități. Presiune de contact mai mică atunci când există doar puțină murdărie sau dacă podeaua este delicată. Presiune de contact ridicată pentru îndepărtarea murdăriei persistente sau a stratului de acoperire.