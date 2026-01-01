Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.127-028.0
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm)
810
Lățime de lucru, aspirare (mm)
1090
Rezervor apă curată / reciclată (l)
100 100
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
4000
Randament practic pe suprafață (m²/h)
2400
Tipul bateriei
fara intretinere
Baterie (V / Ah)
24 / 170
Durata de funcționare a bateriei (h)
3
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V / Hz)
220 - 240 / 50 - 60
Viteza periilor (rpm)
180
Presiunea de contact a periilor (g/cm² / kg)
21.3 - 36.2 / 40 - 69
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
1650
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
65
Puterea motorului (W)
1900
Greutate totală admisă (kg)
435
Greutate fără accesorii (kg)
110.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1500 x 835 x 1065
Set de livrare
Echipamente
Manual de utilizare
Citește online manualul de utilizare, simplu și rapid
Informații produs
Domenii de utilizare