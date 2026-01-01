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    Masina monodiscBDP 43/400 C | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu perie rotativă, mâner gri și rezervor alb, pe fundal alb.

    Masina monodisc

    BDP 43/400 C

    Cod produs: 1.291-251.0

    • Mașină de mare viteză
    • Foarte silențios
    • Pentru lustruire și curățare
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