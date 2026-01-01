Masina monodiscBDP 43/400 C | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina monodisc
Cod produs: 1.291-251.0
Angrenaj
Actionare cu curent
Viteza periilor (rpm)
400
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
22
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
55
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50
Culoarea
antracit
Greutatea cu accesorii (kg)
33.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
620 x 430 x 1230
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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