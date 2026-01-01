Masina monodiscBDP 43/400 C | Kärcher

Perfect pentru curățarea rapidă și temeinică și lustruirea pardoselilor dure și elastice. Mașina noastră confortabilă și puternică BDP 43/400 C impresionează cu o viteză de rotație mare de 400 rpm cu zgomot de funcționare scăzut în același timp. În plus, mașina de mare viteză poate fi utilizată și pentru aplicarea agenților de îngrijire pe pardoselile din lemn. Pentru a preveni dispersia potențială a prafului în timpul lucrului, este disponibilă ca echipament opțional o unitate de aspirare ușor de instalat.

Mașină de spălat monodisc rapidă și de mare viteză cu 400 rpm Operare foarte silentioasa si acoperirea de suprafete vaste Pentru rezultate excelente la lustruire. Priza suplimentara Pentru atasarea unitatii de aspirare pentru a reduce formarea de praf Nu este necesar un cablu suplimentar, ceea ce inseamna o curatare mai eficienta Roți mari Ușor de transportat, chiar și pe distanțe mari Usor de transportat pe scari Poate fi transportat si in pozitia de parcare Foarte silențios Se poate utiliza și in zone sensibile la zgomot (de ex., hoteluri, spitale sau birouri). Inaltime redusa Pentru curățare sub mobila și corpuri de încălzire Gamă vastă de accesorii Accesoriile sunt personalizate in functie de utilizare, de ex. periile cu diferite grade de duritate, padelele, diferite tampoane, unitatea de aspirare, etc. Curățare sistematică: accesorii ideale pentru fiecare aplicație.