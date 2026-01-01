☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Masina monodisc BDS 43/DUO C | Kärcher

    Reducere
    Aspirator de podea Kärcher, gri, cu mâner ergonomic și roți negre, pe fundal alb.

    Masina monodisc

    BDS 43/DUO C

    Cod produs: 1.291-250.0

    Mașină universală cu un singur disc BDS 43/DUO C pentru curățarea, lustruirea și șlefuirea diferitelor tipuri de podele. Mașina impresionează prin funcționarea excelentă la 150 sau 300 rpm.