Masina monodisc BDS 43/DUO C | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina monodisc
Cod produs: 1.291-250.0Mașină universală cu un singur disc BDS 43/DUO C pentru curățarea, lustruirea și șlefuirea diferitelor tipuri de podele. Mașina impresionează prin funcționarea excelentă la 150 sau 300 rpm.
Angrenaj
Actionare cu curent
Lățime de lucru perii (mm)
430
inaltimea de lucru (mm)
90
Viteza periilor (rpm)
150 - 300
Presiunea de contact a periilor (kg)
45
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
66
Tensiune (V)
220
Frecvență (Hz)
50
Culoarea
antracit
Greutatea cu accesorii (kg)
49.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
940 x 430 x 1070
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
Domenii de utilizare