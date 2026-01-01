Masina monodisc BDS 43/DUO C | Kärcher

Cu o lățime de lucru de 43 de centimetri, viteză de rotație variabilă (150 sau 300 rpm) și un motor puternic de 1500 W, mașina noastră cu un singur disc BDS 43/DUO C permite utilizarea în diverse domenii. Mașina este potrivită pentru curățarea pardoselilor dure și elastice și a covoarelor, pentru lustruirea diferitelor suprafețe și chiar pentru șlefuirea parchetului. BDS 43/DUO C impresionează prin funcționare lină excelentă. De asemenea, mânerul permite manevrarea simplă a mașinii, astfel încât utilizatorii neexperimentați sau neinstruiți să o poată gestiona fără dificultate.

Doua viteze Cu comutatorul se pot selecta 150 rpm si 300 rpm Comutatorul poate fi ușor accesibil pe șina intermediară Foarte silențios Se poate utiliza și in zone sensibile la zgomot (de ex., hoteluri, spitale sau birouri). Motor de inalta putere Execuție foarte robustă și de lungă durată Cuplu mare pentru curatare eficiență Punte foarte joasă Pentru curățare sub mobila și corpuri de încălzire Roți mari Ușor de transportat, chiar și pe distanțe mari Poate fi transportat și pe scări Gamă vastă de accesorii Accesoriile sunt personalizate în funcție de utilizare, de ex. dimensiunea rezervorului, periile cu diferite grade de duritate, padelele, diferite tampoane tamponul din microfibre, tampoanele tip diamant, etc. Curățare sistematică: accesorii ideale pentru fiecare aplicație.