Masina monodisc BDS 43/ Orbital C | Kärcher

Eficiență maximă de curățare, gamă largă de aplicații, manevrabilitate, ușor de utilizat: Noua mașină orbitală cu un singur disc BDS 43 / Orbital C impresionează în special în domeniul curățeniei clădirilor, fie că este vorba în birouri, sectorul de retail, spitale sau școli. Cu ajutorul tehnologiei inovatoare, mașina combină mișcările orbitale și rotative într-o vibrație constantă, făcând astfel posibilă o gamă versatilă de aplicații, de la spălare profundă la lustruire și cristalizare. Lățimea sa de lucru de 43 de centimetri permite, de asemenea, lucrări în zone înguste sau mobilate.

Operare ușoară și intuitivă Manipulare confortabila si simpla. Foarte echilibrat si operare silentioasa Motor de inalta putere Execuție foarte robustă și de lungă durată Puternică pentru numeroase aplicații. Costuri de operare și de întreținere reduse.