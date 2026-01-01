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    Masina monodisc BDS 43/ Orbital C | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu disc rotativ, roți mari, mâner ergonomic și perie roșie pentru curățare.

    Masina monodisc

    BDS 43/ Orbital C

    Cod produs: 1.291-252.0

    Puternică, robustă și versatilă: noua mașină de spălat pardoseli monodisc BDS 43/ Orbital C cu mișcări orbitale și rotative oferă eficiență maximă de curățare