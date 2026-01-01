Masina monodisc BDS 43/ Orbital C Spray | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina monodisc
Cod produs: 1.291-253.0Noul monodisc orbital BDS 43 / Orbital C Spray este potrivit pentru o gamă variată de aplicații în curățenia profesională a clădirilor, inclusiv pentru curățarea în profunzime a mochetelor, datorită duzelor de pulverizare integrate.
Angrenaj
Actionare cu curent
Lățime de lucru perii (mm)
430
inaltimea de lucru (mm)
100
Rezervor, apă proaspătă (l)
12
Viteza periilor (rpm)
60
Presiunea de contact a periilor (kg)
38 - 55
Oscilații (O/min)
1500
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
59
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50
Culoarea
antracit
Greutatea cu accesorii (kg)
54.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
430 x 520 x 1070
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare