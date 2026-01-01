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    Masina monodisc BDS 43/ Orbital C Spray | Kärcher

    Aspirator de podea Kärcher cu rezervor mare, mâner ergonomic și perie rotativă roșie, pe fundal alb.

    Masina monodisc

    BDS 43/ Orbital C Spray

    Cod produs: 1.291-253.0

    Noul monodisc orbital BDS 43 / Orbital C Spray este potrivit pentru o gamă variată de aplicații în curățenia profesională a clădirilor, inclusiv pentru curățarea în profunzime a mochetelor, datorită duzelor de pulverizare integrate.