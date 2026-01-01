Masina monodisc BDS 43/ Orbital C Spray | Kärcher

Cu o lățime de lucru de 43 de centimetri și o gamă largă de aplicații, noua mașină orbitală cu un singur disc BDS 43 / Orbital C Spray este proiectată pentru zona de curățare a clădirilor. Mașina combină mișcările orbitale și rotative într-o vibrație constantă, crescând astfel eficiența de curățare la maxim. În plus, mașina este echipată cu duze de pulverizare în special pentru curățarea covoarelor, care distribuie cantitatea necesară de soluție de curățare pe suprafețe mari și în afară de rezultatele excelente de curățare fac posibilă, de asemenea, timpii de uscare scurti. Asociat cu mișcarea orbitală: Mașina robustă este foarte netedă și robustă, ceea ce garantează un nivel ridicat de ușurință în utilizare și muncă fără oboseală - fie că este vorba în timpul frecării, lustruirii sau cristalizării.

Operare ușoară și intuitivă Manipulare confortabila si simpla. Foarte echilibrat si operare silentioasa Motor de inalta putere Execuție foarte robustă și de lungă durată Puternică pentru numeroase aplicații. Costuri de operare și de întreținere reduse.