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    Blast hose complete UL/CSA | Kärcher

    Furtun negru Kärcher cu conectori metalici și plastic, înfășurat pe o suprafață albă.

    Blast hose complete UL/CSA

    Cod produs: 4.574-111.0

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