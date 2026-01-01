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    Suflanta pentru frunze profesionala cu acumulator BLB 1060/36 Bp | Kärcher

    Suflantă de frunze Kärcher cu acumulator, design ergonomic, cu rucsac pentru transport.

    Suflanta pentru frunze profesionala cu acumulator

    BLB 1060/36 Bp

    Cod produs: 1.042-509.0

    • Motor fără perii