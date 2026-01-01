Suflanta pentru frunze profesionala cu acumulator BLB 1060/36 Bp | Kärcher

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Garanție de 2 ani
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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Suflanta pentru frunze profesionala cu acumulator
Cod produs: 1.042-509.0
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Debit de aer (m³/h)
1060
Viteza aerului (m/s)
65
Putere de suflare (N)
19
Reglare a turatiei.
variabil
Tensiune (V)
36
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 30 max. 40
Greutate fără accesorii (kg)
8.8
Greutate cu ambalaj (kg)
10.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1597 x 546 x 470
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
Garanția Legală
Domenii de utilizare