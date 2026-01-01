Suflanta pentru frunze profesionala cu acumulator BLB 1060/36 Bp | Kärcher

Suflanta noastră de frunze tip rucsac LBB 1060/36 Bp Pack alimentată cu acumulatori este atât cea mai puternică și cea mai silențioasă suflantă din clasa sa. Confortabilă și ergonomică de purtat pe spate, suflanta cu arc nu produce practic nici o vibrație și își permite să lucrezi atâta timp cât dorești fără a obosi. Mulțumită vitezei ridicate a aerului și a debitului mare, această suflantă puternică a fost creată pentru curățarea rapidă a zonelor mari, inclusiv a locațiilor sensibile la zgomot, cum ar fi zonele rezidențiale și cele din apropierea școlilor, spitalelor și a altor unități similare.

Viteză variabilă liniar și buton turbo Reglarea optimizată a vitezei de suflare şi creşterea performanţei atunci când este necesar acest lucru. Control maxim la îndepărtarea frunzișului și murdăriei persistente. Durată lungă de funcționare Două compartimente pentru acumulatori pentru perioade de utilizare deosebit de lungi. Perfectă pentru utilizarea profesională. Comodă la purtarea pe spate Lucrează confortabil mulțumită curelelor de umăr căptușite. Design ergonomic inteligent pentru perioade lungi de lucru. Suflantă cu arc Reduce vibrațiile și îți permite să lucrezi fără a obosi. Protejează sănătatea utilizatorului. Performanţă excepțional de ridicată Cea mai performantă suflantă de frunze tip rucsac alimentată cu acumulatori din clasa sa. Viteză și debit mare a aerului pentru cele mai bune rezultate de curățare. Motor fără perii Efort minim de întreținere și durată lungă de viață. Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată. Nivel extrem de scăzut de zgomot Ideală pentru a lucra în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte. Impact redus asupra oamenilor și a mediului. Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități. Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului. Fara emisii de substante periculoase sau CO2 Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului. Costuri de exploatare şi de întreţinere mai mici cu până la 90% comparativ cu uneltele alimentate cu benzină Deosebit de economică, deoarece nu există costuri cu benzina.