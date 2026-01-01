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    Bodenduese verpackt basaltgrau DN40 69074080 Karcher | Kärcher

    Perie Kärcher pentru aspirator, cu peri maronii, pe fundal alb.

    Bodenduese verpackt basaltgrau DN40

    Cod produs: 6.907-408.0

    Duză universală (ID 40), plastic, lățime de lucru de 360 mm. Cu role laterale, benzi de periere (6.905-878.0) și lamele din cauciuc (6.905-877.0).
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