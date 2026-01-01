Bodenduese verpackt basaltgrau DN40 69074080 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.907-408.0Duză universală (ID 40), plastic, lățime de lucru de 360 mm. Cu role laterale, benzi de periere (6.905-878.0) și lamele din cauciuc (6.905-877.0).
Diametru nominal standard ( )
40
Cantitatea (Bucată)
1
Lățime (mm)
360
Culoarea
gri
Greutate (kg)
0.4
Greutate cu ambalaj (kg)
0.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
370 x 190 x 75
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.