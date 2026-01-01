Țară: România
Masina de spalat pardoseli
Cod produs: 1.783-055.0BR 30/1 C Bp este un mop electric profesional, acționat pe baterie pentru curățarea și întreținerea extrem de igienică a tuturor tipurilor de podele și spații mici.
Platforma bateriei.
Platforma bateriei de 18 V
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm)
300
Rezervor apă curată / reciclată (l)
1 0.7
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
200
Tipul bateriei.
Baterie litiu-ion detașabilă
Tensiune (V)
18
Capacitate. (Ah)
2.5
Numărul de baterii necesare. (Bucată)
1
Performanță per încărcare a bateriei (m²)
max. 150
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 45
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
44 70
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Viteza periilor (rpm)
500 - 650
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
40
Consumul de apă (ml/min)
30
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
max. 55
Puterea motorului (W)
70
Greutate totală admisă (kg)
11
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
6.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
340 x 305 x 1200
Set de livrare
Echipamente
Manual de utilizare
Informații produs
Domenii de utilizare