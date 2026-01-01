BR 30/1 C Bp este un mop electric profesional, acționat de baterie, conceput pentru întreținerea și curățarea podelei în spații mici. Oferă o performanță superioară de curățare și uscare prin intermediul tehnologiei cu role din microfibră, perfectă pentru toate tipurile de pardoseală, inclusiv pardoselile cu gresie și suprafețe de sigurantă.

Rezultate excelente de curățare Cu până la 20% rezultate mai bune decât curățarea manuală a podelei. Îndepărtare temeinică a apei murdare, agenților de curățare, murdăriei grosiere și firelor de păr. Crește calitatea curățării și nivelul de igienă. Timp de uscare redus Timp de uscare cu până la 60% mai scurt decât curățarea manuală. Timpul scurt de uscare reduce riscul de alunecare pe podele umede. Timpul redus de curățare înseamnă productivitate mai mare și costuri mai mici. Nivel ridicat de igienă Îndepărtare temeinică a apei murdare, agenților de curățare, murdăriei grosiere și firelor de păr. Proces de curățare igienic pentru siguranță sporită la locul de muncă. Risc mai mic de contaminare încrucișată și transmitere a agenților patogeni. Poziție de parcare cu suporturi dedicate Nicio atingere între rolele umede și podea în poziția de parcare. Role cu uscare rapidă. Baterie litiu-ion interschimbabilă Compatibil cu echipamentele din platforma de baterii de 18 V din Kärcher Battery Universe. Durată de viață lungă și autonomie extinsă, timp scurt de încărcare, posibilitate de încărcare intermediară. Cu până la 25% mai productiv decât echipamentele cu cablu. Funcție integrată de pre-măturare cu pieptene pentru păr Reduce și chiar elimină necesitatea ștergerii prafului și aspirării. Reduce timpul de curățare cu până la 50%. Reduce costurile totale de operare și costurile de curățare cu până la 50%. Design compact și extrem de robust Componente de înaltă calitate și durabile, fabricate din metal. Pentru performanță ridicată și costuri reduse de întreținere. Potrivit pentru dezinfecția podelelor cu Detergent Dezinfectant RM 732 Reduce și chiar previne transmiterea agenților patogeni, inclusiv SARS-CoV-2. Creează un mediu curat din punct de vedere igienic. Un standard ridicat de igienă la locul de muncă reduce numărul de zile de absență din motive medicale.