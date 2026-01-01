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    Masina de spalat pardoseliBR 30/4 C Anniversary Edition | Kärcher

    Aspirator vertical Kärcher cu rola de curățare detașată, pe fundal alb.

    Masina de spalat pardoseli

    BR 30/4 C Anniversary Edition

    Cod produs: 1.783-235.0

    Mașina de frecat-aspirat foarte compactă și ușoară BR 30/4 C Anniversary Edition în negru este alternativa inovatoare și puternică la curățarea manuală a suprafețelor de până la 200 m².
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