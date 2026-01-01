Masina de spalat pardoseliBR 30/4 C Anniversary Edition | Kärcher

Aniversarea a 90 de ani Kärcher: BR 30/4 C Anniversary Edition în negru este la fel de ușor de manevrat ca un aspirator vertical cu perie. În comparație cu spălarea convențională, mașina are avantajul unei presiuni de contact de zece ori mai mare pentru o performanță de curățare semnificativ mai mare. Adăugați la aceasta o viteză a rolei de aproximativ 1500 de rotații. Aspirația funcționează fie înainte, fie înapoi. Racletele pot fi ridicate și pentru murdărie încăpățânată. Aceasta crește timpul de contact pentru apa de curățare. Podeaua este uscată imediat după curățare, ceea ce reduce riscul de alunecare și permite să fie călcată din nou pe ea. Perfect pentru curățarea magazinelor mai mici, restaurantelor, benzinăriilor, supermarketurilor, facilităților sanitare, zonelor de autoservire a hotelului sau poate fi folosit alături de mașinile de spălat cu uscare existente. O rolă din microfibră este, de asemenea, inclusă în pachetul de livrare al ediției aniversare.

Rola cilindru cu rotire rapida O presiune de contact de 10 ori mai mare ca si la curatarea manuala Peria cilindrica curata si suprafete structurate sau rosturi Rola asigura rularea automata inainte astfel incat aparatul sa nu trebuiasca sa fie impins Imediat uscat Lamelele de aspirare moi aspira umezeala - inainte si inapoi. Podeaua poate fi utilizata imediat Pentru o curatare intensa, aspirarea poate fi oprita folosind pedala de picior Asipirarea poate fi inchisa Aspirarea poate fi oprita prin intrerupator la picior Pentru o curatare in detaliu poate fi in primul pas imprastiata flota de curatare si in al doilea pas aspirata Rezervoare detasabile Rezervorul de apa curata usor de manuit poate fi detasat separat si poate fi umplut si in chiuvete mici Rezervorul de apa murdara poate fi detasat separat si poate fi golit de exemplu in chiuveta Rezervoarele pot fi detasate impreuna sau separat. Inclusiv maner pentru transportul usor