Masina de spalat pardoseliBR 30/4 C Anniversary Edition | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Cod produs: 1.783-235.0Mașina de frecat-aspirat foarte compactă și ușoară BR 30/4 C Anniversary Edition în negru este alternativa inovatoare și puternică la curățarea manuală a suprafețelor de până la 200 m².
Angrenaj
Actionare cu curent
Tracțiune
Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm)
300
Lățime de lucru, aspirare (mm)
300
Rezervor apă curată / reciclată (l)
4 4
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
200
Randament practic pe suprafață (m²/h)
130
Viteza periilor (rpm)
1450
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
100
Consumul de apă (l/min)
0.3
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
max. 72
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Puterea motorului (W)
820
Culoarea
Negru
Greutate fără accesorii (kg)
12
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
507 x 343 x 1145
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Garanția Legală