Masina de spalat pardoseli
Cod produs: 1.783-220.0Mașina de frecat și uscat BR 30/4 C este ușoară și compactă - cântărind doar 11,5 kg, acest aspirator extrem de inovator și de puternic este ideal pentru curățarea suprafețelor dure de la 20 la 200 m² ca alternativă perfectă la curățarea manuală. Podelele sunt imediat uscate și deloc alunecoase după curățare. Ideal pentru curățarea magazinelor și restaurantelor de mici dimensiuni, a stațiilor de benzină, a supermarketurilor, a zonelor sanitare, a hotelurilor și a zonelor de luat masa sau ca supliment la o mașină existentă de frecat și uscat.
Angrenaj
Actionare cu curent
Tracțiune
Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm)
300
Lățime de lucru, aspirare (mm)
300
Rezervor apă curată / reciclată (l)
4 4
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
200
Randament practic pe suprafață (m²/h)
130
Viteza periilor (rpm)
1450
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
100
Consumul de apă (l/min)
0.3
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
max. 72
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Puterea motorului (W)
820
Culoarea
antracit
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
507 x 343 x 1145
