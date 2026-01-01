Această mașină este la fel de ușor de manevrat ca un aspirator cu perie. Mașina exercită o presiune de contact de zece ori mai mare decât mopul manual și are o performanță mult mai bună de curățare. Și asta, la o turație a periilor rotative de aproximativ 1.500 de rotații. Mașina menține aspirația în timp ce aspiră deplasându-se înainte și înapoi. Racleta poate fi, de asemenea, ridicată în cazul murdăriei persistente. Acest lucru asigură un timp mai lung de contact pentru flota de curățare.

Rola cilindru cu rotire rapida O presiune de contact de 10 ori mai mare ca si la curatarea manuala Peria cilindrica curata si suprafete structurate sau rosturi Rola asigura rularea automata inainte astfel incat aparatul sa nu trebuiasca sa fie impins Imediat uscat Lamelele de aspirare moi aspira umezeala - inainte si inapoi. Podeaua poate fi utilizata imediat Pentru o curatare intensa, aspirarea poate fi oprita folosind pedala de picior Asipirarea poate fi inchisa Aspirarea poate fi oprita prin intrerupator la picior Pentru o curatare in detaliu poate fi in primul pas imprastiata flota de curatare si in al doilea pas aspirata Rezervoare detasabile Rezervorul de apa curata usor de manuit poate fi detasat separat si poate fi umplut si in chiuvete mici Rezervorul de apa murdara poate fi detasat separat si poate fi golit de exemplu in chiuveta Rezervoarele pot fi detasate impreuna sau separat. Inclusiv maner pentru transportul usor