Masina de spalat pardoseli BR 35/12 C Bp Pack Go!Further | Kärcher

Ediția limitată de culoare negră a mașinii de spălat-uscat pardoseli cu acumulator BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, realizată în proporție de 38% din plastic reciclat și dotată cu accesorii exclusive, reprezintă soluția ideală pentru curățarea eficientă a spațiilor mici și mobilate dens. Acest echipament permite curățarea atât prin deplasare înainte, cât și înapoi, fiind ușor de transportat și adecvat pentru utilizarea pe scări datorită greutății sale reduse. Manevrabilitatea maximă și agilitatea în curbe strânse sunt asigurate de capul de periere rotativ cu tehnologie KART (Kärcher Advanced Response Technology), în timp ce acumulatorul litiu-ion performant oferă o autonomie extinsă, nu necesită întreținere și are o durată de viață de până la trei ori mai mare decât bateriile convenționale. Mai mult, activarea modului eco!efficiency printr-o simplă apăsare de buton optimizează consumul de energie, prelungește durata de funcționare și reduce zgomotul de operare cu aproximativ 40%, facilitând astfel utilizarea aparatului în zonele sensibile la zgomot.

Include o baterie Li-Ion performanta Nu necesita intretinere, chiar daca sunt de 3 ori mai rezistente decat bateriile obisnuite. Se poate reincarca partial intre operatiuni, daca este cazul. Reincarcare rapida (complet incarcat in 3 ore, semi-incarcat intr-o ora). Extrem de manevrabilă și eficientă – ideală pentru zone cu mobilier dens Cap perie reglabil +/- 200° cu tehnologie KART. Folosit pentru directionarea masinii. Functionare usoara in colturi inguste Peria este intotdeauna amplasata transversal pe directia de deplasare. Muchia cauciucata preia apa din fiecare colt. Daca este cazul, poate curata si aspira suprafete in ordine inversa. Caracteristici de sustenabilitate Design cu 38% plastic reciclat¹⁾. 40% mai putin zgomot. Durată de funcționare cu până la 50% mai lungă și emisii de CO₂ reduse datorită modului eco!Mode. Ansamblu compact Poate fi deplasat de la perete, in unghi de 90°. Fara protuberante ale aparatului; usor de manevrat. Design extrem de usor 35% mai usor decat produsele similare. Ruleaza mai usor pe trepte, peste obstacole si pe scari. Mai usor de transportat in vehicule. Include colectarea murdăriei grosiere Maturare, frecare si aspirare eficiente, intr-o singura operatiune. Aspira pietrele, aschiile si alte reziduuri mici. Functionare optimizata a muchiei cu cauciuc. Maner rabatabil Depozitare compacta. Poate fi transportat si in vehicule mici. Maner ajustabil pe inaltime Poate fi adaptat usor pentru a corespunde inaltimii operatorului.