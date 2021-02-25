Masina de spalat pardoseli BR 35/12 C Bp Pack Go!Further | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Cod produs: 1.783-494.0
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm)
350
Lățime de lucru, aspirare (mm)
450
Rezervor apă curată / reciclată (l)
12 12
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
1400
Randament practic pe suprafață (m²/h)
1050
Tipul bateriei
Li-Ion
Baterie (V / Ah)
25.2 / 21
Durata de funcționare a bateriei (h)
1.5
Timp de încărcare a bateriei (h)
2.7
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
220 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Viteza periilor (rpm)
700 - 1500
Presiunea de contact a periilor (g/cm² / kg)
80 - 150 / 6 - 12
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
1050
Consumul de apă (l/min)
1
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
max. 65
Puterea motorului (W)
500
Culoarea
antracit
Greutate totală admisă (kg)
48
Greutate fără accesorii (kg)
36
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
930 x 420 x 1100
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Garanția Legală