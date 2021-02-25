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    Masina de spalat pardoseli BR 35/12 C Bp Pack Go!Further | Kärcher

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    Aspirator Kärcher pentru podele, negru cu galben, alături de două recipiente de detergent.

    Masina de spalat pardoseli

    BR 35/12 C Bp Pack Go!Further

    Cod produs: 1.783-494.0

    • Mașină de spălat pardoseli, ediție limitată, de culoare neagră, cu 38% plastic reciclat¹⁾
    • eco!Mode conservă resursele
    • 1 × perie cu role roșie 35 cm, 2 × recipient RM 69 N 5 litri
    ¹⁾
    Doar dispozitivul, toate piesele din plastic fără accesorii.