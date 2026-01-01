Masina de spalat pardoseliBR 40/10 C Anniversary Edition | Kärcher

Aniversarea a 90 de ani Kärcher: BR 40/10 C Anniversary Edition în negru este o opțiune flexibilă pentru utilizare în diverse aplicații. Spală și aspiră în liniște în ambele direcții. Are un mâner de împingere pliabil și rezervoare detașabile, care pot fi transportate cu ușurință cu un mâner de transport blocat. Periile și lamele de aspirație sunt ușor de înlocuit în câteva secunde, fără a fi nevoie de unelte. Două perii de culoare portocalie cu tăiere dublă sunt, de asemenea, incluse în pachetul de livrare al ediției aniversare.

Puternic si rapid Doua role cilindrice cu rotire rapida si presiune de apasare mare. Doua lamele de aspirare aspira inainte si inapoi apa Podeaua poate fi utilizata imediat Garda la sol mica Curatare sub mobila fara probleme Manerul de impingere poate fi rabatat in ambele directii In cazul obiectelor foarte joase poate fi detasat si rezervorul Servisare usoara Schimb simplu fara unelte a periilor si lamelelor de aspirare Bara distribuitoare de apa poate fi detasata si curatata daca e necesar. Toate componentele electrice sunt accesibile rapid si usor. Mâner ergonomic Pentru confort de operare imbunatatit Cu comanda integrata pentru flux de apa si perii. Perfect de purtat si depozitat