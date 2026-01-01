Masina de spalat pardoseliBR 40/10 C Anniversary Edition | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Cod produs: 1.783-343.0Ediția aniversară BR 40/10 C în negru. Mașina compactă și puternică are o lățime de lucru de 400 mm și un volum al rezervorului de 10 litri.
Angrenaj
Actionare cu curent
Lățime de lucru perii (mm)
400
Lățime de lucru, aspirare (mm)
400
Rezervor apă curată / reciclată (l)
10 10
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
400
Randament practic pe suprafață (m²/h)
300
Viteza periilor (rpm)
1100
Presiunea de contact a periilor (g/cm² / kg)
100 - 200 / 20 - 30
Consumul de apă (l/min)
1
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
max. 75
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50
Puterea motorului (W)
2300
Culoarea
Negru
Greutate fără accesorii (kg)
35.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
520 x 470 x 1150
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs