☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Masina de spalat pardoseliBR 40/10 C Anniversary Edition | Kärcher

    Aspirator Kärcher pentru podele, negru cu accente galbene, alături de două perii portocalii.

    Masina de spalat pardoseli

    BR 40/10 C Anniversary Edition

    Cod produs: 1.783-343.0

    Ediția aniversară BR 40/10 C în negru. Mașina compactă și puternică are o lățime de lucru de 400 mm și un volum al rezervorului de 10 litri.