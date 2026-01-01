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    Masina de spalat pardoseli BR 45/22 C BP Pack Go!Further | Kärcher

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    Aspirator Kärcher cu rezervor de detergent și filtru HEPA, pe fundal alb.

    Masina de spalat pardoseli

    BR 45/22 C BP Pack Go!Further

    Cod produs: 1.783-493.0

    • Mașini de spălat pardoseli în ediție limitată, cu 38% plastic reciclat¹⁾
    • eco!Mode conservă resursele
    • 1 × perie cu role roșie 45 cm, 1 × filtru EPA și 1 × recipient RM 69 N 5 litri
    ¹⁾
    Doar dispozitivul, toate piesele din plastic fără accesorii.