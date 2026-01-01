Masina de spalat pardoseli BR 45/22 C BP Pack Go!Further | Kärcher

Mașina de spălat-uscat pardoseli BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, o ediție limitată de culoare negră fabricată în proporție de 38% din plastic reciclat și dotată cu accesorii exclusive, reprezintă soluția ideală pentru curățenia în spații înguste sau zone aglomerate cu mobilier. Acest echipament dispune de o lățime mare de lucru și de un cap cu perie cilindrică ce se poate roti la 200° în ambele direcții datorită tehnologiei KART (Kärcher Advanced Response Technology), asigurând o manevrabilitate excepțională și rezultate de curățare constante prin menținerea poziției transversale a periei față de direcția de deplasare. Eficiența este susținută de bateriile litiu-ion de înaltă performanță, care nu necesită întreținere și sunt de până la trei ori mai durabile decât cele standard, în timp ce modul eco!efficiency reduce zgomotul de operare cu aproximativ 40% și optimizează autonomia. În plus, prezența unui filtru EPA integrat pentru curățarea aerului evacuat face ca acest model să fie adecvat pentru utilizarea chiar și în zonele cu cerințe stricte de igienă.

Include o baterie Li-Ion performanta Nu necesita intretinere, chiar daca sunt de 3 ori mai rezistente decat bateriile obisnuite. Se poate reincarca partial intre operatiuni, daca este cazul. Reincarcare rapida (complet incarcat in 3 ore, semi-incarcat intr-o ora). Extrem de manevrabil și eficient – ideal pentru spații cu mobilier dens Capul periei poate fi rotit cu +/-200° cu tehnologia KART, permițând manevrarea mașinii. Pentru o manevrare confortabilă în curbe. Peria este intotdeauna amplasata transversal pe directia de deplasare. Muchia cauciucata preia apa din fiecare colt. Daca este cazul, poate curata si aspira suprafete in ordine inversa. Caracteristici de sustenabilitate Design cu 38% plastic reciclat¹⁾. 40% mai putin zgomot. Durată de funcționare cu până la 50% mai lungă și emisii de CO₂ reduse datorită modului eco!Mode. Ansamblu compact Poate fi deplasat de la perete, in unghi de 90°. Fara protuberante ale aparatului; usor de manevrat. Design extrem de usor 35% mai usor decat produsele similare. Ruleaza mai usor pe trepte, peste obstacole si pe scari. Mai usor de transportat in vehicule. Sistem rola Presiunea de contact ridicata asigura indepartarea petelor persistente. Adecvat si pentru curatarea podelelor dure si chitului. Performante de curatare consecvente. Include colectarea murdăriei grosiere Maturare, frecare si aspirare eficiente, intr-o singura operatiune. Aspira pietrele, aschiile si alte reziduuri mici. Functionare optimizata a muchiei cu cauciuc. Maner ajustabil pe inaltime Poate fi adaptat usor pentru a corespunde inaltimii operatorului.