Masina de spalat pardoseli BR 45/22 C BP Pack Go!Further | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Cod produs: 1.783-493.0
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm)
450
Lățime de lucru, aspirare (mm)
500
Rezervor apă curată / reciclată (l)
22 22
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
1800
Randament practic pe suprafață (m²/h)
1260
Tipul bateriei
Li-Ion
Baterie (V / Ah)
25.2 / 30
Durata de funcționare a bateriei (h)
2
Timp de încărcare a bateriei (h)
3.5
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
220 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Viteza periilor (rpm)
750 - 1050
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
100 - 150
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
1118
Consumul de apă (l/min)
1
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
63
Tensiune (V)
25.2
Puterea motorului (W)
550
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
43
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
866 x 530 x 1061
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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Informații produs
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