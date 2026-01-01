Masina de spalat pardoseli BR 45/22 C BP Pack | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Cod produs: 1.783-485.0Mașină de spălat pardoseli cu baterie BR 45/22 C Bp Pack echipată cu un cap rotativ cu perie rola și tehnologie KART pentru manevrabilitate maximă și performanță ridicată pe suprafețe mari.
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm)
450
Lățime de lucru, aspirare (mm)
500
Rezervor apă curată / reciclată (l)
22 22
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
1800
Randament practic pe suprafață (m²/h)
1260
Tipul bateriei
Li-Ion
Baterie (V / Ah)
25.2 / 30
Durata de funcționare a bateriei (h)
2
Timp de încărcare a bateriei (h)
3.5
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
220 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Viteza periilor (rpm)
750 - 1050
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
100 - 150
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
1118
Consumul de apă (l/min)
1
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
63
Tensiune (V)
25.2
Puterea motorului (W)
550
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
43
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
866 x 530 x 1061
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
Citește online manualul de utilizare, simplu și rapid
Informații produs