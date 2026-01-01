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    Masina de spalat pardoseli BR 45/22 C BP Pack | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional, design compact, culori negru și galben, cu mâner ergonomic și roți pentru mobilitate.

    Masina de spalat pardoseli

    BR 45/22 C BP Pack

    Cod produs: 1.783-485.0

    Mașină de spălat pardoseli cu baterie BR 45/22 C Bp Pack echipată cu un cap rotativ cu perie rola și tehnologie KART pentru manevrabilitate maximă și performanță ridicată pe suprafețe mari.
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