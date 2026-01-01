Masina de spalat pardoseli BR 45/22 C BP Pack | Kärcher

Chiar și în spațiile mari, există adesea spații înguste în care trebuie să vă deplasați din cauza aglomerării. Acesta este momentul în care mașina noastră de spălat pardoseli BR 45/22 C Bp Pack își dovedește cu adevărat utilitatea. Dotată cu un cap de perie cu role cu tehnologie KART (Kärcher Advanced Response Technology), care poate fi rotit cu 200° în ambele direcții, combinat cu o lățime mare de lucru, este extrem de manevrabilă, ceea ce o face alegerea ideală pentru zonele foarte aglomerate. În același timp, peria și racleta sunt întotdeauna poziționate transversal față de direcția de deplasare, asigurând astfel o performanță ridicată și un rezultat de curățare uniform. În comparație cu bateriile convenționale, bateriile litiu-ion încorporate de înaltă performanță oferă o durată de viață de până la trei ori mai lungă. În plus, acestea nu necesită întreținere. Autonomia poate fi prelungită și mai mult cu ajutorul modului de ecoeficiență, care reduce și zgomotul de funcționare cu aproximativ 40%. Filtrul HEPA, disponibil ca opțiune suplimentară, curăță aerul evacuat in rezervorul de apa murdară, permițând utilizarea mașinii chiar și în zone cu cerințe stricte de igienă.

Cap de frecare cu perie rotativă cu +/- 200° cu tehnologia KART pentru negocierea ușoară a virajelor Manevrabilitate sporita si eficacitate superioara - ideal pentru suprafetele cu multa mobila Peria este intotdeauna amplasata transversal pe directia de deplasare. Muchia cauciucata preia apa din fiecare colt. Daca este cazul, poate curata si aspira suprafete in ordine inversa. Incarcator incorporat de inalta performanta inclus Incarcatorul este incorporat pe masina, permitand reincarcarea in orice moment. Incarcatorul se opreste automat. Nu foloseste energie in modul de asteptare. Include funcție de măturare Maturare, frecare si aspirare eficiente, intr-o singura operatiune. Aspira pietrele, aschiile si alte reziduuri mici. Functionare optimizata a muchiei cu cauciuc. Include o baterie Li-Ion performanta Intretinerea nu este necesara in ciuda unei durate de viata cu trei ani mai mare fata de acumulatorii conventionali. Se poate reincarca partial intre operatiuni, daca este cazul. Potrivit si pentru lucru in multe schimburi Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei Economiseste resursele si mareste intervalul de functionare cu pana la 50%. 40% mai putin zgomot. Emisii CO2 reduse Ansamblu compact Poate fi deplasat de la perete, in unghi de 90°. Dispozitivul nu este prevazut cu proeminente. Manipulare simpla Design extrem de usor Ușor de transportat, chiar și pe distanțe mari Mai usor de transportat in vehicule. Maner rabatabil Depozitare compacta. Poate fi transportat si in vehicule mici. Maner ajustabil pe inaltime Poate fi adaptat usor pentru a corespunde inaltimii operatorului. Sistem rola Presiunea de contact ridicata asigura indepartarea petelor persistente. Ideal pentru curățarea rosturilor și a suprafețelor structurate. Performante de curatare consecvente.