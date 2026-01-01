Maşina de curăţat scări şi scări rulante BR 47/35 Esc 13101090 | Kärcher

Curățarea cu BR 47/35 ESC este extrem de practică, deoarece se poate efectua în timp ce scările rulante sunt în funcțiune. Aparatul se poziționează la capătul scării, unde duzele pulverizează detergent direct pe periile de frecare care curăță profilul treptelor. În același timp, lichidul murdar este aspirat. Periile speciale integrate absorb apa și o direcționează către fantele de aspirare. Designul capului de perie și motorul amplasat central permit curățarea pe ambele părți cu câte două perii cu valț, asigurând o curățare eficientă până în cele mai adânci caneluri. Roata centrală poziționată în mijloc ghidează aparatul în siguranță. BR 47/35 ESC este recomandat pentru curățarea scărilor rulante și a pasarelelor mobile.

Aspirare inapoi excelenta Prin cele doua turbine de aspirare foarte puternice in combinatie cu 4 furtunuri de aspirare drepte si cu pieptenii potriviti, apa evacuata este aspirata in totalitate. impiedica ca apa sa curga in putul echipat mecanic al scarilor rulante. Adecvat pentru folosire pe scari rulante Piepteni care ajung in canelurile scarilor rulante si ofera vidul necesar. Pentru diferite tipuri de scara rulanta sunt disponibili diferiti piepteni. Umiditatea este astfel aspirata optim de pe scara rulanta. Pozitie de stat comoda la partea din spate a aparatului in timpul utilizarii Pentru o operare simpla Schimbare fara scule a perilor si a pieptenului Cand rezervoarelor se golesc, periile si pieptenii pot fi schimbati fara scule suplimentare. Capul periei este coborat pe scarile rulante Manuire sigura. Calitate superioară Componentele calitative reduc costurile de intretinere la o valoare minima. Fara vibratii Mai mult confort Turbina de aspirare puternica Pentru aspirare in spate foarte buna. in combinatie cu 4 furtunuri de aspirare drepte si cu pieptenii potriviti, apa evacuata este aspirata in totalitate. Cap perie scurt Pentru utilizare universala. Astfel pot fi curatate si scari rulante care urca de la 1,5 scari.