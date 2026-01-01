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    Maşina de curăţat scări şi scări rulante BR 47/35 Esc 13101090 | Kärcher

    Aspirator Kärcher industrial gri cu mânere negre, pe roți galbene, într-un mediu interior.

    Masina de curatat scari rulante

    BR 47/35 Esc

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.310-109.0

    BR 47/35 Esc 13101090 este conceput pentru curățarea de bază și de întreținere a scărilor rulante și a pasarelelor mobile. Randament: 2–3 scări rulante sau pasarele mobile pe oră pentru curățenia de întreținere și 0,5–1 scară sau platformă mobilă pe oră pentru curățenia de bază.
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