Maşina de curăţat scări şi scări rulante BR 47/35 Esc 13101090 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de curatat scari rulante
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.310-109.0BR 47/35 Esc 13101090 este conceput pentru curățarea de bază și de întreținere a scărilor rulante și a pasarelelor mobile. Randament: 2–3 scări rulante sau pasarele mobile pe oră pentru curățenia de întreținere și 0,5–1 scară sau platformă mobilă pe oră pentru curățenia de bază.
Angrenaj
Actionare cu curent
Lățime de lucru perii (mm)
470
Rezervor apă curată / reciclată (l)
35 35
Viteza periilor (rpm)
870 - 1090
Consumul de apă (l/min)
max. 1
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
75
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1129 x 480 x 1031
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare