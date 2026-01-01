Mașină de spalat pardoseli BR 55/40 RS Bp Pack 15331730 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.533-173.0Mașină compactă de spălat pardoseli step-on, cu tehnologie cu perii cilindrice, lățime de lucru de 55 cm, rezervor de 40 litri și o rază de viraj de aproximativ 120 cm. Echipată cu modul eco pentru o curățare economică și prietenoasă cu mediul.
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm)
550
Lățime de lucru, aspirare (mm)
716
Rezervor apă curată / reciclată (l)
40 40
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
3025
Randament practic pe suprafață (m²/h)
2200
Tipul bateriei
fara intretinere
Baterie (V / Ah)
36 / 76
Durata de funcționare a bateriei (h)
2.5
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
230
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Viteza periilor (rpm)
1200
Presiunea de contact a periilor (kg / g/cm²)
24 / 315
Consumul de apă (l/min)
1.5
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
60
Puterea motorului (W)
1480
Greutate totală admisă (kg)
330
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1118 x 691 x 1316
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs