Mașină de spalat pardoseli BR 55/40 RS Bp Pack 15331730 | Kärcher

Mașina foarte compactă de spălat pardoseli step-on BR 55/40 RS Bp Pack, echipată cu baterii puternice de 36 V, combină manevrabilitatea unei mașini walk-behind cu viteza unei mașini ride-on. Raza mică de viraj, de aproximativ 120 cm, o face ideală pentru utilizarea în spații înguste și dificile. Poziția ridicată de operare asigură o vizibilitate clară. Tehnologia eficientă cu perii cilindrice oferă performanțe excelente la frecare și permite curățarea eficientă a fisurilor. Îndepărtează cu ușurință murdăria încăpățânată de pe suprafețele structurate. Unitatea integrată de măturare elimină necesitatea unei maturări prealabile consumatoare de timp. Buzele de aspirație, perii și racletele pot fi schimbate fără unelte, în doar câteva secunde. Modul eco poate fi activat printr-o simplă apăsare de buton, ceea ce face curățenia de întreținere eficientă din punct de vedere energetic, prietenoasă cu mediul și economisește timp și costuri — toate acestea cu rezultate excelente de curățare. Bateriile pot fi încărcate rapid și ușor de la orice priză standard, datorită încărcătorului integrat. Această mașină este ideală pentru firmele de curățenie contractuale și pentru utilizarea în supermarketuri, sisteme industriale, clădiri publice și unități medicale.

Dimensiuni compacte. Campul vizual incepe de la 30 cm in fata aparatului. Pentru curatare cu vizibilitate perfecta. Dimensiunile compacte permit lucrul in spatii inguste precum si depozitarea si transportul usor. Cu funcţie de măturare Murdaria grosiera este preluata de 2 role contra-rotative si colectata in recipientul de gunoi. Murdaria grosiera este preluata in prealabil de 2 role pentru a mentine puterea de aspirare. Operare simplă Usor de utilizat Modul eco!efficiency economiseste timp, energie, apa si detergent. Posibilitate de umplere automata Conectare usoara la sursa de alimentarea cu apa. Alimentarea cu apa se opreste automat cand recipientul este plin. Astfel se economiseste timp deoarece intre timp pot fi rezolvate si alte treburi. Mod Eco Economiseste timp, energie, apa si detergenti. Elemente de comandă simple Doar o comanda pentru toate reglarile. Pentru o manipulare clara si simpla si o instruire minima. Schimbare usoara Lamelele de aspirare si peria pot fi schimbate fara scule. Grinda de aspirare se schimba in doar cateva secunde. Extrem de usor de manevrat Pentru manevrabilitate buna, cuprindere mare a suprafetei si o necesitate mai mica de recuratare. Complet rabatabil. Pentru accesul usor la rezervorul de apa curata si cel de apa murdara precum si la acumulatori. Rezervorul de apa murdara este detasabil. Cu baterie si incarcator Gata de utilizare: inclusiv acumulatori puternici cu gel cu incarcator adecvat pentru o durata de serviciu mai mare.