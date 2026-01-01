☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Mașină de spalat pardoseli BR 55/40 RS Bp Pack 15331730 | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional, negru, cu volan și roți, pe fundal alb.

    Masina de spalat pardoseli

    BR 55/40 RS Bp Pack

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.533-173.0

    Mașină compactă de spălat pardoseli step-on, cu tehnologie cu perii cilindrice, lățime de lucru de 55 cm, rezervor de 40 litri și o rază de viraj de aproximativ 120 cm. Echipată cu modul eco pentru o curățare economică și prietenoasă cu mediul.
    Solicită o ofertă