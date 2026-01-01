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    Brat pivotant 180 °, montaj perete 26371200 | Kärcher

    Sistem de curățare Kärcher cu braț extensibil, cablu negru și galben, și suporturi metalice negre.

    Brat pivotant 180 °, montaj perete (Pret per unitate de spalare)

    Cod produs: 2.637-120.0

    Ideal pentru aparatele staționare HD/HDS de la Kärcher, de exemplu în stațiile de spălare: braț pivotant montat pe perete cu o rază de acoperire de 180° pentru a prinde furtunul de înaltă presiune.
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