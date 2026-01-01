Mașina de curățat covoare Kärcher BRS 43/500 C are rezultate de curățare excelente. Curatenia intermediară se face pulverizând pe covor apă și detergent,amestecand cu periile contra-rotative și aspirând 20 de minute mai târziu cu un aspirator vertical. Covorul este apoi gata de reutilizare. Folosind detergentul inovator de la Kärcher Fast Drying Carpet Cleaner RM 768, care încapsulează particulele de murdărie pentru a le separa de fibrele covorului, procesul intermediar este extrem de eficient și oferă rezultate uluitoare rapid.

2 role cilindrice contrarotative Performanta mare de suprafata prin presiunea mare de contact Curata fibrele simultan din doua parti si le aliniaza intr-o singura directie Este responsabil pentru un contact cu suprafata uniform chiar si pe suprafetele denivelate 2 in 1 Curatarea si maturarea fibrelor in acelasi pas de lucru Inclusiv recipient de reziduuri