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    Bucket carrier handle blue 15L | Kärcher

    Găleată gri cu mâner albastru, poziționată pe o suprafață albă.

    Bucket carrier handle blue 15L

    Cod produs: 9.212-250.0

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