☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Bucket green 6L | Kärcher

    Găleată dreptunghiulară turcoaz cu mânere gri, pe fundal alb.

    Bucket green 6L

    Cod produs: 6.999-287.0

    Solicită o ofertă