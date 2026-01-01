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    Bucket yellow 6L | Kärcher

    Găleată galbenă cu mânere gri, văzută frontal pe fundal alb.

    Bucket yellow 6L

    Cod produs: 6.999-286.0

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