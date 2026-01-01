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    Buerste ECO! | Kärcher

    Perie cu mâner gri și peri negri, având formă de U. Fundal alb simplu.

    Buerste ECO!

    Cod produs: 6.999-159.0

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