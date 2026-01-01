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    Burete albastru/alb (10 bucăți) | Kärcher

    Burete albastru Kärcher cu strat alb, design ergonomic, pe fundal alb.

    Burete albastru/alb (10 bucăți)

    Cod produs: 9.212-080.0

    Pentru curățarea universală și fără zgârieturi a suprafețelor sensibile.
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