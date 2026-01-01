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    Burete roșu/alb (10 buc.) | Kärcher

    Burete roz Kärcher cu margini albe, pe fundal alb. Logo-ul Kärcher este imprimat pe partea superioară.

    Burete roșu/alb (10 buc.)

    Cod produs: 9.212-081.0

    Pentru curățarea universală și fără zgârieturi a suprafețelor sensibile.
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