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    Aspirator Kärcher cu rucsac, negru, cu tub de aspirare și saci de praf albi.

    Aspirator cu acumulator

    BVL 3/1 Bp Anniversary Edition

    Cod produs: 1.394-308.0

    • Aparat cu acumulator de 36 V, motor EC fără perii, mod eco!efficiency.
    • Duză pentru podea de 270 mm, tub de aspirare telescopic din aluminiu, duză pentru spații înguste, 10 saci filtranți din fleece.
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