Aspirator cu acumulator BVL 3/1 Bp Go!Further | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator cu acumulator
Cod produs: 1.394-309.0
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Capacitate container (l)
3
Material container
Plastic cu material reciclat
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
65
Debit aer (l/s)
35.4
Performanță evaluată (W)
350
Vacuum (mbar / kPa)
189 / 18.9
Diametru nominal standard ( )
35
Numărul de baterii necesare. (Bucată)
1
Performanță per încărcare a bateriei (m²)
approx. 120 approx. 130
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 52 max. 31 max. 73 max. 41
Curent de încărcare. (A)
2.5
Culoarea
Negru
Greutate fără accesorii (kg)
4.9
Greutate cu ambalaj (kg)
5.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
220 x 317 x 450
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
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