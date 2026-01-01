Aspirator cu acumulator BVL 3/1 Bp Go!Further | Kärcher

Aspiratorul de tip rucsac cu acumulator BVL 3/1 Bp Go!Further este o ediție limitată de culoare neagră, realizat din 30% plastic reciclat. Datorită materialului inovator EPP, acest echipament ultra-ușor cântărește doar 4,5 kg, fiind în același timp extrem de robust și durabil. Este ideal pentru spații înguste, curățarea scărilor sau utilizarea de către meșteșugari, având un volum al rezervorului de 3 litri. Motorul EC fără perii garantează o uzură minimă, iar cadrul de transport ergonomic permite lucrul fără oboseală. Controlul este facil, prin panoul de comandă de pe centura de șold. Pachetul include accesorii exclusive: 10 saci filtranți din fleece. Opțional, poate fi dotat cu filtru HEPA 14. Acumulatorul și încărcătorul se comandă separat.

Aspirator fara fir ultra-usor Fabricat din PPE extrem de ușor și inovator (polipropilenă expandată). Permite lucrul ergonomic. Permite transportul fără efort. PPE inovator (polipropilena expandata) Deosebit de robust și extrem de durabil. Foarte usor Extrem de ecologic, deoarece este 100% reciclabil. Caracteristici de sustenabilitate Design realizat din 30% plastic reciclat¹⁾. Ultra-ușor și ergonomic: materialul inovator EPP face ca aparatul nostru să fie extrem de ușor și confortabil. Mai puțină materie primă – fără a compromite confortul! Ergonomic cadru de transport deuter® extrem de confortabil chiar și atunci când este utilizat pentru perioade mai lungi de lucru. Panoul de comandă de pe centura hamului permite controlul și monitorizarea comodă a tuturor funcțiilor. Furtunul de aspirație poate fi conectat diferit pentru persoanele dreptaci și stângaci. Angrenare EC fără perii Rezistenta ridicata la uzura si durata lunga de serviciu. Permite perioade lungi de utilizare și crește eficiența și productivitatea. Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V Compatibil: toate bateriile Kärcher Battery Power+/Power de 36 V. Afișaj practic al timpului de funcționare rămas chiar pe baterie. Bateria puternică este rapid și ușor de înlocuit.