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    Aspirator cu acumulator BVL 3/1 Bp Go!Further | Kärcher

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    Aspirator rucsac Kärcher cu accesorii și saci de rezervă, pe fundal alb.

    Aspirator cu acumulator

    BVL 3/1 Bp Go!Further

    Cod produs: 1.394-309.0

    • Aspirator uscat cu acumulator, ediție limitată de culoare neagră, realizat cu 30% plastic reciclat¹⁾.
    • Duză pentru podea de 270 mm, tub de aspirare telescopic din aluminiu, duză pentru spații înguste, 10 saci filtranți din fleece.
    ¹⁾
    Doar dispozitivul, toate piesele din plastic fără accesorii.