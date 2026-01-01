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    Aspirator Kärcher cu rucsac, negru, cu furtun și tub metalic, pe fundal alb.

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    Green Good Design Award 2022
    Innovation Award 2022

    Aspirator cu acumulator

    BVL 5/1 Bp

    Cod produs: 1.394-274.0

    • Aparat cu acumulator de 36 V, motor EC fără perii, mod eco!efficiency.