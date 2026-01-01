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Aspirator cu acumulator
Cod produs: 1.394-274.0
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Capacitate container (l)
5
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
65
Debit aer (l/s)
40
Performanță evaluată (W)
500
Vacuum (mbar / kPa)
223 / 22.3
Diametru nominal standard ( )
35
Numărul de baterii necesare. (Bucată)
1
Performanță per încărcare a bateriei (m²)
approx. 150 approx. 200
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 50 max. 22 max. 64 max. 30
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
44 68
Curent de încărcare. (A)
6
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Culoarea
Negru
Greutate fără accesorii (kg)
4.7
Greutate cu ambalaj (kg)
6.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
220 x 320 x 510
Set de livrare
Echipamente
Manual de utilizare
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