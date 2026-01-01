Masina municipala C 65 SC Multi-functional system vehicle | Kärcher

Cu autoutilitara multifunctionala C 65 SC, utilizatorii municipali și comerciali găsesc un partener de înaltă calitate pentru toate provocările de zi cu zi. Autoutilitara este în elementul său ca vehicul off-road și on-road și vine cu toate caracteristicile care caracterizează un Holder. Este echipat cu un motor turbo diesel de 65 CP și o cabină pentru 2 persoane. Direcția sa articulată asigură manevrabilitate optimă, precizie și stabilitate direcțională. De asemenea, reduce efortul de manevră și permite lucrul precis aproape de margini, protejând în același timp solul. Compensarea hidraulică a sarcinii pe roți, blocarea diferențialului mecanic, arborele cardanic frontal mecanic și ridicarea frontală tridimensională permit utilizarea profesională pe tot parcursul anului la cel mai înalt nivel. Cabina confortabila poate fi montată la 3 înălțimi în funcție de aplicație și oferă o vedere panoramică optimă de 360° pentru o siguranță sporită. Echipamentele inovatoare din această clasă de vehicule, cum ar fi un apărător de noroi interior pentru a preveni pătrunderea murdăriei, o pedală electronică de mână și una de picior, precum și un afișaj digital combinat

Varietate ridicată pentru tipuri de vehicule, opțiuni constructive și pentru accesorii Utilizare flexibilă și selecție largă de accesorii puternice. Două zone standard (față/spate) de atașare a accesoriilor și o a treia zonă de pentru accesoriile articulate. Sistemul de schimbare rapidă permite unei persoane să schimbe accesoriile fără a fi nevoie de unelte. Cabina ergonomica si confortabila Climatizare optimă a cabinei in orice vreme, cu aer condiționat, încălzire și duze de aer rotative. Vedere panoramică la 360° pentru vizibilitate neobstructionata fără obstacole a zonei de lucru și manevrare sigură. Uși pe ambele părți pentru intrare și ieșire în siguranță pe partea opusa carosabilului. Întreținere foarte ușoară Capacul compartimentului motor rabatabil hidraulic permite inclinarea cu masina articulata. Rezervoarele pot fi rotite pe ambele părți pentru o curățare ușoară și acces pentru service.